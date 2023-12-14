Между Екатеринбургом и Челябинском запустят новую «Ласточку»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Электропоезда будут новыми. Об этом сообщает «Областная газета». Отмечается, что поезда производятся в Верхней Пышме. Вопрос их выпуска на линии сейчас находится в разработке.
Обозначить критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируется в 2024 году. Составы смогут разгоняться до 200 км/ч.
Ранее сообщалось, что тагильчане пожаловались на задержку в работе «Ласточки», курсировавшей 8 декабря из Екатеринбурга в Нижний Тагил. По их словам, электричка задержалась на два часа, к тому же их заперли внутри состава.