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Updated Сегодня, 13:55

Новая «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском

Между Екатеринбургом и Челябинском запустят новую «Ласточку»

14 декабря 2023, 13:53
Фото: 1MI

Новая «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском

«Ласточку» между Екатеринбургом и Челябинском запустят через Каменск-Уральский. Высокоскоростную электричку запустит РЖД.

Электропоезда будут новыми. Об этом сообщает «Областная газета». Отмечается, что поезда производятся в Верхней Пышме. Вопрос их выпуска на линии сейчас находится в разработке.

Обозначить критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируется в 2024 году. Составы смогут разгоняться до 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что тагильчане пожаловались на задержку в работе «Ласточки», курсировавшей 8 декабря из Екатеринбурга в Нижний Тагил. По их словам, электричка задержалась на два часа, к тому же их заперли внутри состава.

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#Транспорт#Свердловская область#РЖД#Поезда#Поезд#Ласточка#Дарья Сорокина#Составы
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