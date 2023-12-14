«Много скорых». Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
На месте много скорых. Что случилось не очень понятно, вероятно автобус пытался заехать на заправку и разворачивался через несколько полос, — сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия.
Он отметил, что, вероятно, автобус вылетел с дороги.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт ДТП. Не место уже выехали сотрудники ГИБДД. Подробности обещали рассказать позднее.
Напомним, утром 14 декабря в центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и автомобиль для перевозки детей-инвалидов.