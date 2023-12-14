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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Пассажирский автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

«Много скорых». Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

14 декабря 2023, 15:06
Фото: tagilcity.ru

Пассажирский автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Пассажирский автобус попал в аварию недалеко от газовой заправки, расположенной на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.
На месте много скорых. Что случилось не очень понятно, вероятно автобус пытался заехать на заправку и разворачивался через несколько полос, — сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия.

Он отметил, что, вероятно, автобус вылетел с дороги.

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт ДТП. Не место уже выехали сотрудники ГИБДД. Подробности обещали рассказать позднее.

Напомним, утром 14 декабря в центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и автомобиль для перевозки детей-инвалидов.

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