На новых снегоходах будут ездить работники заповедников Свердловской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Кроме того, запланирована покупка нагрудных видеорегистраторов, квадрокоптеров и фотоловушкек, сообщили в администрации.
Патрулируя территорию заказника, мы ежегодно проезжаем более 11,5 тысячи километров. Каждый из трех участков парка нужно объехать дважды в неделю при любой погоде, — рассказал директор Режевского природно-минералогического заказника Артем Сергушин.
На эти цели будет направлено 86 млн рублей. Отмечается, что благодаря новому оборудованию удастся сохранить разнообразие животных и растений на Среднем Урале и успешно развивать эко-туризм.
Ранее сообщалось, что для Свердловской области на федеральные деньги закупят 300 автобусов.