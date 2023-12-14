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Updated Сегодня, 09:39

Новые тракторы и снегоходы закупят для сотрудников парков Свердловской области

На новых снегоходах будут ездить работники заповедников Свердловской области

14 декабря 2023, 09:37
Фото: Администрация Свердловской области

Новые тракторы и снегоходы закупят для сотрудников парков Свердловской области

Новые автомобили повышенной проходимости, снегоходы и снегоболотоходы, трактора и лесопатрульные комплексы появятся у сотрудников природных парков Свердловской области.

Кроме того, запланирована покупка нагрудных видеорегистраторов, квадрокоптеров и фотоловушкек, сообщили в администрации.

Патрулируя территорию заказника, мы ежегодно проезжаем более 11,5 тысячи километров. Каждый из трех участков парка нужно объехать дважды в неделю при любой погоде, — рассказал директор Режевского природно-минералогического заказника Артем Сергушин.

На эти цели будет направлено 86 млн рублей. Отмечается, что благодаря новому оборудованию удастся сохранить разнообразие животных и растений на Среднем Урале и успешно развивать эко-туризм.

Ранее сообщалось, что для Свердловской области на федеральные деньги закупят 300 автобусов.

40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году
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#Транспорт#Оборудование#Заповедники#Тракторы#Дарья Сорокина#Снегоходы
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