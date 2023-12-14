«Наши вооруженные силы улучшают положение». Текущие итоги СВО озвучил Владимир Путин

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Наши вооруженные силы, скажем, скромно улучшают свое положение на всем протяжении СВО и практически все находятся в активной стадии действий, — отметил Владимир Путин.
Также президент высказал мнение о том, что с передовой линии фронта необходимо убрать женщин, в том числе и военкоров.
Я смотрю, и у меня иногда сердце сжимается, особенно за девушек, которые прямо на первой линии бегают. Надо, чтобы руководство женщин оттуда убирало, — пояснил глава государства.
Напомним, Владимир Путин также рассказал о целях и задачах СВО. Они остаются неизменными: денацификация и демилитаризация Украины.