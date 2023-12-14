tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Президент России Владимир Путин озвучил текущие итоги СВО

«Наши вооруженные силы улучшают положение». Текущие итоги СВО озвучил Владимир Путин

14 декабря 2023, 10:22
Фото: 1MI

Президент России Владимир Путин озвучил текущие итоги СВО

О том, что российские войска постоянно улучшают положение на спецоперации на Украине заявил 14 декабря 2023 года во время «прямой линии» президент Владимир Путин.
Наши вооруженные силы, скажем, скромно улучшают свое положение на всем протяжении СВО и практически все находятся в активной стадии действий, — отметил Владимир Путин.

Также президент высказал мнение о том, что с передовой линии фронта необходимо убрать женщин, в том числе и военкоров.

Я смотрю, и у меня иногда сердце сжимается, особенно за девушек, которые прямо на первой линии бегают. Надо, чтобы руководство женщин оттуда убирало, — пояснил глава государства.

Напомним, Владимир Путин также рассказал о целях и задачах СВО. Они остаются неизменными: денацификация и демилитаризация Украины.

14 героев РФ среди мобилизованных россиян за период СВО, озвучил Владимир Путин 14 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, — Владимир Путин о сроках СВО.Путин объявил о своем решении выдвинуться на предстоящих президентских выборах
#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги#Бойцы#Военные#Евгения Сафина#СВО
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02