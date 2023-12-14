Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Ведущая назвала тему абортов в России очень «горячей», потому что на прямую линию поступило много вопросов о запрете на прерывание беременности.
Так, например, жительница Москвы попросила «прекратить вакханалию с абортами». Она отметила, что запрет на их проведение в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, к тому же — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин.
Владимир Путин отметил, что запрета пока никакого нет, поэтому речь о «вакханалии» идти не может.
Сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной компании. Это привело к увеличению суррогатов, самогоноварения и жертв отравлений. В вопросах с абортами тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви и другой позиции у нее быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека, — пояснил Владимир Путин.
Президент отметил, что государство тоже заинтересовано в решении демографической проблемы. Однако права и свободы женщин должны соблюдаться.
Решение проблемы лежит в нескольких областях. Это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Также немалую роль играет материальное благосостояние и улучшение медицинских услуг, — отметил президент.
Напомним, Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, раскритиковала запрет абортов.