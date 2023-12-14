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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:50

О запрете абортов в России высказался президент Владимир Путин

Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

14 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI

О запрете абортов в России высказался президент Владимир Путин

14 декабря 2023 года во время прямой линии президент Владимир Путин высказался на тему запретов абортов в России. Он отметил, что права и свободы женщин должны соблюдаться.

Ведущая назвала тему абортов в России очень «горячей», потому что на прямую линию поступило много вопросов о запрете на прерывание беременности.

Так, например, жительница Москвы попросила «прекратить вакханалию с абортами». Она отметила, что запрет на их проведение в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, к тому же — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин.

Владимир Путин отметил, что запрета пока никакого нет, поэтому речь о «вакханалии» идти не может.

Сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной компании. Это привело к увеличению суррогатов, самогоноварения и жертв отравлений. В вопросах с абортами тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви и другой позиции у нее быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека, — пояснил Владимир Путин.

Президент отметил, что государство тоже заинтересовано в решении демографической проблемы. Однако права и свободы женщин должны соблюдаться.

Решение проблемы лежит в нескольких областях. Это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Также немалую роль играет материальное благосостояние и улучшение медицинских услуг, — отметил президент.

Напомним, Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, раскритиковала запрет абортов.

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