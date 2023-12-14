Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

Так, например, жительница Москвы попросила «прекратить вакханалию с абортами». Она отметила, что запрет на их проведение в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, к тому же — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин.