Новый дом в Екатеринбурге затопило фекалиями. Причиной стало одеяло

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В начале декабря двор екатеринбургского дома был переполнен отходами из канализации. Впоследствии все замерзло и образовался каток из фекалий. Как сообщает портал E1, причиной этого стало то, что кто-то из жильцов выбросил в канализацию мусор.
Оказалось, что люди бросают в канализацию все, от одеял до памперсов. В результате происходят засоры. Как отмечает управляющая компания, она постоянно занимается очисткой канализации и запускает ее снова.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школу затопило кипятком.