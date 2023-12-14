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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Екатеринбурге весь двор дома оказался в фекалиях

Новый дом в Екатеринбурге затопило фекалиями. Причиной стало одеяло

14 декабря 2023, 09:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге весь двор дома оказался в фекалиях

Новый дом в Екатеринбурге затопило канализационными стоками из-за того, что трубу используют, как мусорный бак.

В начале декабря двор екатеринбургского дома был переполнен отходами из канализации. Впоследствии все замерзло и образовался каток из фекалий. Как сообщает портал E1, причиной этого стало то, что кто-то из жильцов выбросил в канализацию мусор.

Оказалось, что люди бросают в канализацию все, от одеял до памперсов. В результате происходят засоры. Как отмечает управляющая компания, она постоянно занимается очисткой канализации и запускает ее снова.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школу затопило кипятком.

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