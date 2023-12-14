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Updated Сегодня, 10:16

Обмороки и потеря веса могут указывать на рак легких у некурящих

14 декабря 2023, 10:10
Врач Хорхе Гомес, руководитель отделения онкологии в больнице Маунт-Синай, назвал признаки рака легких у людей, которые не курят. Он отметил, что первыми симптомами могут быть необъяснимая потеря веса и обмороки.

Однако, по словам Гомеса, типичные симптомы рака легких у курильщиков, такие как изменение формы ногтей, рвота, смутность сознания и проблемы со зрением, могут не проявляться у некурящих, пишет ИА RuNews24.ru.

Гомес подчеркнул, что отказ от курения не означает, что человек не может заболеть раком легких. Это заболевание диагностируется у некурящих людей чаще, чем можно было бы ожидать. Поэтому, когда появляются симптомы болезни, важно не игнорировать их и обратиться за помощью.

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