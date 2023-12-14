Обмороки и потеря веса могут указывать на рак легких у некурящих

Гомес подчеркнул, что отказ от курения не означает, что человек не может заболеть раком легких. Это заболевание диагностируется у некурящих людей чаще, чем можно было бы ожидать. Поэтому, когда появляются симптомы болезни, важно не игнорировать их и обратиться за помощью.