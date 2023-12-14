Обмороки и потеря веса могут указывать на рак легких у некурящих

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Однако, по словам Гомеса, типичные симптомы рака легких у курильщиков, такие как изменение формы ногтей, рвота, смутность сознания и проблемы со зрением, могут не проявляться у некурящих, пишет ИА RuNews24.ru.
Гомес подчеркнул, что отказ от курения не означает, что человек не может заболеть раком легких. Это заболевание диагностируется у некурящих людей чаще, чем можно было бы ожидать. Поэтому, когда появляются симптомы болезни, важно не игнорировать их и обратиться за помощью.