«Очнулась в подвале». Пропавшая многодетная мать в Екатеринбурге попросила ей помочь

На связь пропавшая вышла 12 декабря. Она позвонила сестре и попросила забрать ее. По ее словам, она очнулась в подвале, пишет «КП-Екатеринбург». Также в ночь с 12 на 13 декабря женщина вышла на связь с полицией. Однако от помощи она отказалась.