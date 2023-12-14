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В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей многодетной матери

«Очнулась в подвале». Пропавшая многодетная мать в Екатеринбурге попросила ей помочь

14 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей многодетной матери

С пропавшей жительницей Верхней Пышмы Светланой Вахрушевой удалось выйти на связь. Женщину искали в Екатеринбурге больше недели. Она отвела ребенка в школу 4 декабря и пропала.

На связь пропавшая вышла 12 декабря. Она позвонила сестре и попросила забрать ее. По ее словам, она очнулась в подвале, пишет «КП-Екатеринбург». Также в ночь с 12 на 13 декабря женщина вышла на связь с полицией. Однако от помощи она отказалась.

В ведомстве добавили, что Светлана не сказала, где она находится. Она пообещала родным вернуться домой в понедельник и рассказать о случившемся.

На данный момент поиски женщины уже завершены. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле пропал мужчина. Он ушел за продуктами и не вернулся домой. У него остался 8-летний сын.

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