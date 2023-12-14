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Двухлетняя дочь и ее отец разыскиваются в Свердловской области

Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области

14 декабря 2023, 07:01
Фото: ГУФССП по Свердловской области

Двухлетняя дочь и ее отец разыскиваются в Свердловской области

В Свердловской области в розыск объявлены двухлетняя девочка и ее отец. Ибрагимов Исмаил должен передать дочку Мию ее матери.

В декабре 2023 года в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка матери. Приставы объявили в исполнительный розыск девочку. Мия по решению суда должна быть передана матери.

По данным ГУФССП по Свердловской области, отец, вероятно, скрывает ребенка и свое местонахождение. Официальная информация о посещении девочкой детского сада и медучреждений.

Любые данные приставы просят сообщать в Первоуральское отделение приставов по телефонам 8-3439-240989, 8-901-8526355, 8-922-1450001.

Напомним, ранее стало известно, что более 50 тысяч жителей Нижнего Тагила не могут покинуть территорию России из-за долгов.

#Общество#Дети#Криминал#Отец#Похищение#Приставы#Ирина Кирилова
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