Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
В декабре 2023 года в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка матери. Приставы объявили в исполнительный розыск девочку. Мия по решению суда должна быть передана матери.
По данным ГУФССП по Свердловской области, отец, вероятно, скрывает ребенка и свое местонахождение. Официальная информация о посещении девочкой детского сада и медучреждений.
Любые данные приставы просят сообщать в Первоуральское отделение приставов по телефонам 8-3439-240989, 8-901-8526355, 8-922-1450001.
Напомним, ранее стало известно, что более 50 тысяч жителей Нижнего Тагила не могут покинуть территорию России из-за долгов.