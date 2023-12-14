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Updated Сегодня, 11:25

Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре

Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре

14 декабря 2023, 11:23
Фото: 1MI
Один из вопросов Владимиру Путина во время прямой линии касался открытия аэропорта на Кубани и развития транспортной инфраструктуры на юге России в связи с увеличением туристического потока.

Глава государства отметил, что главный критерии при решении вопроса об открытии аэропорта в Краснодаре является обеспечение безопасности:

Обеспечение безопасности пассажиров — абсолютный критерии при решении вопросов об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он далеко от зоны боевых действий. Такое поручение Министерства обороны имеет: постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, то они мне доложат. Ну тогда будем действовать.

Также Владимир Путин подчеркнул, что планы на развитие транспортной инфраструктуры есть всегда. В первую очередь это касается скоростной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, но в будущем могут затронуть и юг России, в том числе Краснодарский край, Ростовскую область и Крым.

Транспортные потоки в России увеличиваются. Абсолютный рекордсмен — это перевозки пассажиров авиационным транспортом. Прирост 16,4% за год. На втором месте железнодорожный транспорт — плюс 10,4%. Автобусные перевозки — плюс 7,5%, — рассказал Владимир Путин.
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