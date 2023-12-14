Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре

Также Владимир Путин подчеркнул, что планы на развитие транспортной инфраструктуры есть всегда. В первую очередь это касается скоростной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, но в будущем могут затронуть и юг России, в том числе Краснодарский край, Ростовскую область и Крым.