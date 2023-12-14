Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку

Военный из Новосибирской области обратился в главе государства с проблемой получения статуса ветерана боевых действий, так как в спецоперации участвовал в составе частной военной компании. Ему отказали во всех государственных инстанциях, в которые он обращался. Владимир Путин ответил на это, что, действительно, формально ЧВК на территории России не существует, но это не причина урезать их участников в правах.