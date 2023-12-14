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Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку

Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку

14 декабря 2023, 10:50
Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что военные, которые состояли в ЧВК и участвовали в спецоперации, имеют право на все льготы и меры государственной поддержки.

Военный из Новосибирской области обратился в главе государства с проблемой получения статуса ветерана боевых действий, так как в спецоперации участвовал в составе частной военной компании. Ему отказали во всех государственных инстанциях, в которые он обращался. Владимир Путин ответил на это, что, действительно, формально ЧВК на территории России не существует, но это не причина урезать их участников в правах.

Проблема есть, и я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны. Проблема в том, что контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Выплаты осуществлялись наличными. Но без всяких сомнений, они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная позиция, — подчеркнул Владимир Путин.
#Политика#Эксклюзив#Владимир Путин#Прямая линия#Анна Григорьева#Министерство обороны#Военные#Льготы#Спецоперация#ЧВК#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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