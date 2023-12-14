Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Военный из Новосибирской области обратился в главе государства с проблемой получения статуса ветерана боевых действий, так как в спецоперации участвовал в составе частной военной компании. Ему отказали во всех государственных инстанциях, в которые он обращался. Владимир Путин ответил на это, что, действительно, формально ЧВК на территории России не существует, но это не причина урезать их участников в правах.
Проблема есть, и я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны. Проблема в том, что контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Выплаты осуществлялись наличными. Но без всяких сомнений, они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная позиция, — подчеркнул Владимир Путин.