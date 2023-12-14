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СК Свердловской области: ранее судимый мужчина предстал перед судом за убийство

Ранее судимый свердловчанин предстал перед судом за убийство фельдшера

14 декабря 2023, 09:31
Фото: Midjourney

СК Свердловской области: ранее судимый мужчина предстал перед судом за убийство

По словам представителей СК по Свердловской области, в суде предстал ранее судимый мужчина. Он обвиняется в убийстве медицинского работника.

Весной текущего года в городе Березовский в одном из домов вызвали скорую помощь, однако бригада прибыв на место, столкнулась с опасностью.

Мужчина напал на фельдшера скорой помощи и теперь он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Медик был доставлен в больницу после получения ранений, но его спасти не удалось.

Известно, что более 20 лет назад обвиняемый уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что грузчик и безработный идут под суд за убийство и ранение в кафе в Каменске-Уральском.

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