Рассуждая об ответственности за экономические преступления, президент России Владимир Путин задумался о больших сроках, которые дают за нарушения министров, журналистов. Законодатель должен подумать

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Рассуждая об ответственности за ряд преступлений, президент России Владимир Путин задумался о больших сроках, которые дают за нарушения, к примеру, министрам и журналистам.
Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать — это верно. Но пока закон существует, его нужно исполнять. В этом и есть стабильность правовой системы, и то, как общество оценивает содеянное. Попрошу законодателей и Государственную думу все оценить, — сказал Владимир Путин.