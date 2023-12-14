tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Рассуждая об ответственности за экономические преступления, президент России Владимир Путин задумался о больших сроках, которые дают за нарушения министров, журналистов. Законодатель должен подумать

14 декабря 2023, 11:00

Рассуждая об ответственности за ряд преступлений, президент России Владимир Путин задумался о больших сроках, которые дают за нарушения, к примеру, министрам и журналистам.

Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать — это верно. Но пока закон существует, его нужно исполнять. В этом и есть стабильность правовой системы, и то, как общество оценивает содеянное. Попрошу законодателей и Государственную думу все оценить, — сказал Владимир Путин.
#Юлия Мамонтова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02