Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Она будет бороться за звание самого умного ребенка России, сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».
Отмечается, что Зоя — победительница множества соревнований. Она любит арифметику и творчество и мечтает стать дизайнером, когда вырастет.
Ей предстоит поучаствовать в четырех раундах и попытаться выйти в суперфинал. Выпуск выйдет в эфир на телевидении 14 декабря.
Ранее тагильчанин Леонид Медовиков занял второе место на международном конкурсе «Мы вместе».