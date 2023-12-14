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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Школьница из Екатеринбурга поучаствовала в шоу с Тиной Канделаки

Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России

14 декабря 2023, 08:15
Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»

Школьница из Екатеринбурга поучаствовала в шоу с Тиной Канделаки

Ученица из Екатеринбурга Зоя Касаткина стала участницей интеллектуального шоу Тины Канделаки «Умнее всех». Девочке 11 лет.

Она будет бороться за звание самого умного ребенка России, сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

Отмечается, что Зоя — победительница множества соревнований. Она любит арифметику и творчество и мечтает стать дизайнером, когда вырастет.

Ей предстоит поучаствовать в четырех раундах и попытаться выйти в суперфинал. Выпуск выйдет в эфир на телевидении 14 декабря.

Ранее тагильчанин Леонид Медовиков занял второе место на международном конкурсе «Мы вместе».

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#Общество#Нижний Тагил#Школьница#Шоу#Телевидение#Тина Канделаки#Екатеринбург#Ученица#Дарья Сорокина
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