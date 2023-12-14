Студенты Урала отправили 900 килограммов гуманитарной помощи в зону СВО

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
14 декабря прошла прямая линия с президентом России. Глава страны выразил благодарность за поддержку участникам СВО, которую оказывают общественники и все неравнодушные граждане России.
В свою очередь, полпред УрФО Владимир Якушев сообщил «КП-Екатеринбург» о помощи, которая оказывается в Свердловском регионе бойцам СВО. Оказалось, что в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» учащиеся вузов совместно с преподавателями передали примерно килограммов гуманитарной помощи для участников СВО.
Якушев подчеркнул, что вся инициатива исходит от самих ребят, совместно с волонтерами и общественными организациями они ведут сбор помощи.
Ранее сообщалось, что добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента.