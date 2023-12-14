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Уральские студенты собрали 900 кг помощи для бойцов СВО

Студенты Урала отправили 900 килограммов гуманитарной помощи в зону СВО

14 декабря 2023, 15:44
Фото: 1MI

Уральские студенты собрали 900 кг помощи для бойцов СВО

Студенты Свердловской области собрали для участников СВО 900 килограммов необходимых вещей.

14 декабря прошла прямая линия с президентом России. Глава страны выразил благодарность за поддержку участникам СВО, которую оказывают общественники и все неравнодушные граждане России.

В свою очередь, полпред УрФО Владимир Якушев сообщил «КП-Екатеринбург» о помощи, которая оказывается в Свердловском регионе бойцам СВО. Оказалось, что в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» учащиеся вузов совместно с преподавателями передали примерно килограммов гуманитарной помощи для участников СВО.

Якушев подчеркнул, что вся инициатива исходит от самих ребят, совместно с волонтерами и общественными организациями они ведут сбор помощи.

Ранее сообщалось, что добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента.

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#Общество#Свердловская область#Студенты#Волонтеры#Общественники#Студент#СВО#Камилла Булгакова
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