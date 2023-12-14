Свердловчане атакуют прокуратуру жалобами на коммунальные службы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В связи с холодной погодой многие дома в регионе остались без горячей воды и тепла. Во многих учреждениях отопление осуществляется не в полной мере. Жители региона, в свою очередь, подают жалобы на работу коммунальных служб.
Оказалось, что заявления были в основном поданы жителями Верхней Салды, Нижнего Тагила и других населенных пунктов региона.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы.