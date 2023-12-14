tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Жители Свердловской жалуются в прокуратуру на проблемы в ЖКХ

Свердловчане атакуют прокуратуру жалобами на коммунальные службы

14 декабря 2023, 09:06
Фото: Midjourney

Жители Свердловской жалуются в прокуратуру на проблемы в ЖКХ

Согласно пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уже получено более 400 заявлений от граждан региона по работе в системе ЖКХ.

В связи с холодной погодой многие дома в регионе остались без горячей воды и тепла. Во многих учреждениях отопление осуществляется не в полной мере. Жители региона, в свою очередь, подают жалобы на работу коммунальных служб.

Оказалось, что заявления были в основном поданы жителями Верхней Салды, Нижнего Тагила и других населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы.

Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский губернатор обещал посетить Первоуральск после жалоб жителей на воду«Семья директора МУПа избила сотрудника»: свердловский работник пострадал из-за жалобВ Екатеринбурге установлены перегородки в туалете гимназии №120 после жалоб депутату
#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Жалоба#Отопление#Жалобы#Морозы#Инцидент#Проблемы с отоплением#Камилла Булгакова
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02