Свердловский министр отправился в Рефтинский после жалобы Путину на здравоохранение

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Поручение ему дал губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, развитие системы здравоохранения в регионе является приоритетным направлением.
Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения, — сообщил глава региона.
Куйвашев добавил, что отдельное внимание будет уделяться условиям труда врачей и медперсонала. Недавно больница была присоединена к крупному межмуниципальному центру по оказанию помощи. Это позволит улучшить финансирование и качество оказания медпомощи.
Напомним, что 14 декабря проходит «прямая линия» президента РФ Владимира Путина.