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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

После вопроса Путину в Рефтинский срочно выехал министр здравоохранения Карлов

Свердловский министр отправился в Рефтинский после жалобы Путину на здравоохранение

14 декабря 2023, 12:28
Фото: скриншот прямой трансляции

После вопроса Путину в Рефтинский срочно выехал министр здравоохранения Карлов

После того, как житель поселка Рефтинский Свердловской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о здравоохранении, на местность выехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Поручение ему дал губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, развитие системы здравоохранения в регионе является приоритетным направлением.

Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения, — сообщил глава региона.

Куйвашев добавил, что отдельное внимание будет уделяться условиям труда врачей и медперсонала. Недавно больница была присоединена к крупному межмуниципальному центру по оказанию помощи. Это позволит улучшить финансирование и качество оказания медпомощи.

Напомним, что 14 декабря проходит «прямая линия» президента РФ Владимира Путина.

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#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Министр#Выезд#Ирина Кирилова#Андрей Карлов#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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