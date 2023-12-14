СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии

Не прошли мимо и вопросы здравоохранения. Жители Самарской области пожаловались, что вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев. Кстати, такая ситуация наблюдается во многих регионах. Владимир Путин заявил, что в производстве произошел технический сбой, а вспышка кори произошла из-за недостаточной иммунизации населения.