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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии

СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии

14 декабря 2023, 14:50
Фото: tagilcity.ru
14 декабря состоялась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, где представители СМИ и обычные россияне задавали вопросы и делились проблемами. Встреча с главой государства продлилась 4 часа и 4 минуты. TagilCity.ru собрал главные ее темы.

Владимир Путин высказался о приоритетном направлении развития России. По его мнению, это суверенитет государства: политического, общественного, экономического и технологического.

Владимир Путин озвучил приоритетное направление развития России
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Одной из главных тем была спецоперация. Глава государства сообщил, что вторую волну мобилизации проводить не планируется, цели СВО остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины, российские войска постоянно улучшают положение на фронте, а потери противника составляют сотни бойцов.

«Наши вооруженные силы улучшают положение». Текущие итоги СВО озвучил Владимир Путин
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Что касается экономики страны, Владимир Путин пообещал, что рост зарплат составит 8%, а инфляция к концу года не превысит 7,5%.

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Также глава РФ прокомментировал беспрецедентный рост цен на яйца, который сейчас идет по всей стране. По его словам, это произошло из-за повышения спроса, но в скором времени все стабилизируется.

Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца
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Для пенсионеров будет отменена комиссия в банках при оплаты услуг ЖКХ, анонсировал глава государства.

Путин: для пенсионеров будет отменена комиссия банкам при оплате услуг ЖКХ
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Не прошли мимо и вопросы здравоохранения. Жители Самарской области пожаловались, что вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев. Кстати, такая ситуация наблюдается во многих регионах. Владимир Путин заявил, что в производстве произошел технический сбой, а вспышка кори произошла из-за недостаточной иммунизации населения.

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Также была затронута тема с дефицитом медицинских кадров. Вопрос о нехватке врачей и оборудования пришел из свердловского поселка Рефтинский. Во время прямой линии по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в поселок срочно выехал министр здравоохранения Андрей Карлов.

Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
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Продукция отечественного автопрома с начала ввода санкций подорожала на 40%, рассказал Владимир Путин. Причиной стало подорожание импортных деталей и меньшее количество выпускаемых автомобилей. Сейчас Минпромторг решает вопрос о создании собственной компонентной базы.

Владимир Путин рассказал, почему подорожала продукция АвтоВАЗа
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Похожая ситуация действует в сфере авиации. Владимир Путин рассказал о планах развития собственного самолетостроения в России.

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Также глава государства обсуждал вопросы миграции, запрета абортов, блоггинг, ответственность за преступления, а еще рассказал, как переживает стресс и отмечает новогодние праздники.

#Политика#Экономика#Эксклюзив#Владимир Путин#Пенсионеры#Прямая линия#Анна Григорьева#Инфляция#Авиация#Зарплаты#Миграция#Преступления#Корь#Вакцины#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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