СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Владимир Путин высказался о приоритетном направлении развития России. По его мнению, это суверенитет государства: политического, общественного, экономического и технологического.
Одной из главных тем была спецоперация. Глава государства сообщил, что вторую волну мобилизации проводить не планируется, цели СВО остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины, российские войска постоянно улучшают положение на фронте, а потери противника составляют сотни бойцов.
Что касается экономики страны, Владимир Путин пообещал, что рост зарплат составит 8%, а инфляция к концу года не превысит 7,5%.
Также глава РФ прокомментировал беспрецедентный рост цен на яйца, который сейчас идет по всей стране. По его словам, это произошло из-за повышения спроса, но в скором времени все стабилизируется.
Для пенсионеров будет отменена комиссия в банках при оплаты услуг ЖКХ, анонсировал глава государства.
Не прошли мимо и вопросы здравоохранения. Жители Самарской области пожаловались, что вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев. Кстати, такая ситуация наблюдается во многих регионах. Владимир Путин заявил, что в производстве произошел технический сбой, а вспышка кори произошла из-за недостаточной иммунизации населения.
Также была затронута тема с дефицитом медицинских кадров. Вопрос о нехватке врачей и оборудования пришел из свердловского поселка Рефтинский. Во время прямой линии по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в поселок срочно выехал министр здравоохранения Андрей Карлов.
Продукция отечественного автопрома с начала ввода санкций подорожала на 40%, рассказал Владимир Путин. Причиной стало подорожание импортных деталей и меньшее количество выпускаемых автомобилей. Сейчас Минпромторг решает вопрос о создании собственной компонентной базы.
Похожая ситуация действует в сфере авиации. Владимир Путин рассказал о планах развития собственного самолетостроения в России.
Также глава государства обсуждал вопросы миграции, запрета абортов, блоггинг, ответственность за преступления, а еще рассказал, как переживает стресс и отмечает новогодние праздники.