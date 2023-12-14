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Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»

Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»

14 декабря 2023, 07:27
Фото: Церемония вручения международной премии «Мы вместе»
Тагильчанин Леонид Медовиков занял второе место на международном конкурсе «Мы вместе». Леонид номинирован на премию «Помощь людям» благодаря своему проекту «Безлимитные». Церемония вручения прошла 4 декабря. Награду вручали телеведущая Юлия Барановская и народный артист России Николай Цискаридзе.
Для нас это честь, что наш проект так высоко оценили. Глядя на других участников, кто вместе с нами были. Проекты все очень достойные. Направлены на помощь людям, с такими охватами, что ты думаешь, что делаешь такой минимум, глядя на то, что делают коллеги, — поделилась своими впечатлениями с TagilCity.ru Светлана, супруга Леонида.

Когда Леониду было 22 года, он перенес серьезное заболевание. Молодого человека признали инвалидом 3 группы. Леонид пересмотрел взгляды на жизнь и в 2013 году открыл первую точку на улице Циолковского и начал бесплатно кормить людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. С 2016 года к нему стали присоединяться другие люди с желанием помочь. В том же году уже 5 точек по бесплатной раздачи еды начали функционировать в Нижнем Тагиле.

В 2011 году я получил сильное отравление. Моя жизнь разделилась на до и после. Я потерял способность нормально ходить и говорить. Появился страх, что я не смогу жить полной жизнью. Но благодаря поддержке людей, которые были в тот момент рядом, я не опустил руки. Тогда и появилось желание помогать людям. Так и появился проект «Тарелка добра» и «Безлимитные», — рассказывает Леонид Медовиков.

Проект «Безлимитные» — это люди, которые из ограничений создают возможности. Суть его в том, что люди с ограниченными возможностями помогают всем, кто оказался в затруднительном положении. Например, среди волонтеров есть мужчина с ДЦП. При этом он дипломированный специалист в области IT-технологий. Он сделал сайт для «Тарелки добра».

С момента основания проекта «Тарелка добра» прошло уже более 10 лет. Леонид вместе с другими волонтерами уже не просто кормят людей, они помогают людям восстанавливать документы, пристраивают в приюты, помогают попасть на необходимое лечение в больницы. Отправляют молодых людей с зависимостями в различные реабилитационные центры, но только не в рабочие дома.

Для участия в международном конкурсе «Мы вместе» было необходимо отправить заявку. Леонид сделал видеоролик о работе проекта «Тарелка добра» и отправил его организаторам конкурса. Из 39 тысяч заявок из 95 стран ролик «Тарелка добра» попал в 182 лучших. И, наконец, 4 декабря 2023 года тагильчанин получил свою заслуженную награду. К слову, на вручение премии прибыл президент России Владимир Путин, чтобы лично поздравить победителей конкурса.

Фото с личной страницы Леонида МедовиковаФото с личной страницы Леонида Медовикова
Фото с личной страницы Леонида Медовикова

Проекты-победители в социальном конкурсе направлены на защиту окружающей среды, сохранение исторического и культурного наследия страны, поддержку людей с ограниченными возможностями и помощь военнослужащим на передовой.

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