Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»

Когда Леониду было 22 года, он перенес серьезное заболевание. Молодого человека признали инвалидом 3 группы. Леонид пересмотрел взгляды на жизнь и в 2013 году открыл первую точку на улице Циолковского и начал бесплатно кормить людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. С 2016 года к нему стали присоединяться другие люди с желанием помочь. В том же году уже 5 точек по бесплатной раздачи еды начали функционировать в Нижнем Тагиле.