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Свердловский омбудсмен раскритиковала идею запрета абортов

Татьяна Мерзлякова выступила против запрета абортов

14 декабря 2023, 03:30
Фото: 1MI

Свердловский омбудсмен раскритиковала идею запрета абортов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила против запрета абортов. По ее словам, статус семьи, с учетом поправок в 2020 году, выражен в Конституции РФ в достаточном объеме.

Об этом она заявила во время разговора ко Дню Конституции в эфире телеканала «ОТВ». Она отметила, что поправки о запрете абортов могут стать вмешательством в личную жизнь граждан, а потому такие меры не могут быть приняты.

Я не могу поддерживать запрет. Есть человек, есть его права, выбор женщины — с ним нельзя не считаться. Поэтому давайте выбор семье, выбор мужчине. Я сторонник того, чтобы и мужчина знал, что женщина приняла решение об этой операции, — сказала Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что правильнее было бы мотивировать женщин, которые хотят детей, но не могут, например, из-за бесплодия. Это, по мнению омбудсмена, актуальная проблема, о которой надо говорить.

При всем желании это узаконить, это в крайнем случае могут быть какие-то нравственные, моральные постулаты. Сегодня нас тревожит бесплодие — женщины, которые хотели бы иметь детей, но у них не получается, — заявила омбудсмен.

Напомним, ранее спикер Совфеда Татьяна Матвиенко поставила точку в споре о запрете абортов. По ее словам, полностью их запрещать не планируется.

Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
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