Татьяна Мерзлякова выступила против запрета абортов

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Об этом она заявила во время разговора ко Дню Конституции в эфире телеканала «ОТВ». Она отметила, что поправки о запрете абортов могут стать вмешательством в личную жизнь граждан, а потому такие меры не могут быть приняты.
Я не могу поддерживать запрет. Есть человек, есть его права, выбор женщины — с ним нельзя не считаться. Поэтому давайте выбор семье, выбор мужчине. Я сторонник того, чтобы и мужчина знал, что женщина приняла решение об этой операции, — сказала Татьяна Мерзлякова.
Она добавила, что правильнее было бы мотивировать женщин, которые хотят детей, но не могут, например, из-за бесплодия. Это, по мнению омбудсмена, актуальная проблема, о которой надо говорить.
При всем желании это узаконить, это в крайнем случае могут быть какие-то нравственные, моральные постулаты. Сегодня нас тревожит бесплодие — женщины, которые хотели бы иметь детей, но у них не получается, — заявила омбудсмен.
Напомним, ранее спикер Совфеда Татьяна Матвиенко поставила точку в споре о запрете абортов. По ее словам, полностью их запрещать не планируется.