tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Цех с нелегальным алкоголем накрыли в Екатеринбурге

Тысячи бутылок паленого алкоголя обнаружены в Екатеринбурге

14 декабря 2023, 04:09
Фото: Дмитрий Чукреев

Цех с нелегальным алкоголем накрыли в Екатеринбурге

Цех, где разливали нелегально алкоголь, был обнаружен на Сортировке в Екатеринбурге. Рейд проводится полицейскими совместно с общественниками.

По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, помещение получилось обнаружить после того, как были задержаны отец и сын, которые торговали паленым алкоголем. Ранее они оба уже были судимы за алкосбыт. По словам Чукреева был найден настоящий цех, в котором по бутылкам разливались водка и коньяк.

Фото: Дмитрий Чукреев

Из помещения были изъяты 6,5 тысячи бутылок, оборудование, этикетки и пробки. Также там находился фургон, на котором развозили товар. Чукреев отметил, что этот алкоголь мог оказаться на праздничном столе у екатеринбуржцев и напомнил об его опасности.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из баров Екатеринбурга продавали незаконно алкогольные коктейли.

#Алкоголь#Криминал#Продажа#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Нелегальный алкоголь
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Вчера, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Вчера, 09:22
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Вчера, 07:06
И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области
Вчера, 10:40
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02