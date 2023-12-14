Тысячи бутылок паленого алкоголя обнаружены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, помещение получилось обнаружить после того, как были задержаны отец и сын, которые торговали паленым алкоголем. Ранее они оба уже были судимы за алкосбыт. По словам Чукреева был найден настоящий цех, в котором по бутылкам разливались водка и коньяк.
Из помещения были изъяты 6,5 тысячи бутылок, оборудование, этикетки и пробки. Также там находился фургон, на котором развозили товар. Чукреев отметил, что этот алкоголь мог оказаться на праздничном столе у екатеринбуржцев и напомнил об его опасности.
Напомним, ранее стало известно, что в одном из баров Екатеринбурга продавали незаконно алкогольные коктейли.