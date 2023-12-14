Тысячи бутылок паленого алкоголя обнаружены в Екатеринбурге

По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, помещение получилось обнаружить после того, как были задержаны отец и сын, которые торговали паленым алкоголем. Ранее они оба уже были судимы за алкосбыт. По словам Чукреева был найден настоящий цех, в котором по бутылкам разливались водка и коньяк.