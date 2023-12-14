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Вопрос с льготами для военных из ДНР и ЛРН пообещал решить Владимир Путин

Уехала на Донбасс добровольцем. Военная из ДНР не может получить положенные льготы

14 декабря 2023, 11:17
Фото: 1MI

Вопрос с льготами для военных из ДНР и ЛРН пообещал решить Владимир Путин

Россиянка, действующая военнослужащая из Луганска, во время прямой линии 14 декабря 2023 года пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что не может оформить положенные льготы для участников СВО. На Донбасс она уехала добровольцем вместе со своим мужем.

По словам младшего сержанта, она всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем также, как и ее муж. 10 мая 2022 года в военкомате Донецка она подписала бумагу о добровольно мобилизации и была зачислена на службу в стрелковый отряд народной милиции.

Ехали мы сюда из своих убеждений, чтобы встать на защиту Родины, людей, защиты своих близких и ради правды и справедливости, — пояснила военнослужащая.

Затем она рассказала, что не может оформить льготы для участников СВО. Когда она зашла в личный кабинет военнослужащего, то выяснилось, что такого военнослужащего с номером, указанным в личном деле, не существует. Женщина обратилась к Путину с просьбой поспособствовать оформлению.

Президент пояснил, что проблема заключается в том, что супруги оформлялись в Народную милицию ДНР. Это были практически те же самые вооруженные силы.

Для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская народная республика, ни Донецкая народная республика не входили в состав Российской Федерации — это острая проблема. Есть один из пути признания их на территории РФ, а есть другой способ решения — выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации, — отметил Владимир Путин.

Президент сказал, что сейчас создана комиссия в ДНР и ЛНР. Около 22 тысяч человек уже подтвердили свои права.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российские войска постоянно улучшают положение на СВО.

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