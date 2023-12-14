Уехала на Донбасс добровольцем. Военная из ДНР не может получить положенные льготы

По словам младшего сержанта, она всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем также, как и ее муж. 10 мая 2022 года в военкомате Донецка она подписала бумагу о добровольно мобилизации и была зачислена на службу в стрелковый отряд народной милиции.