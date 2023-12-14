Уехала на Донбасс добровольцем. Военная из ДНР не может получить положенные льготы

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По словам младшего сержанта, она всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем также, как и ее муж. 10 мая 2022 года в военкомате Донецка она подписала бумагу о добровольно мобилизации и была зачислена на службу в стрелковый отряд народной милиции.
Ехали мы сюда из своих убеждений, чтобы встать на защиту Родины, людей, защиты своих близких и ради правды и справедливости, — пояснила военнослужащая.
Затем она рассказала, что не может оформить льготы для участников СВО. Когда она зашла в личный кабинет военнослужащего, то выяснилось, что такого военнослужащего с номером, указанным в личном деле, не существует. Женщина обратилась к Путину с просьбой поспособствовать оформлению.
Президент пояснил, что проблема заключается в том, что супруги оформлялись в Народную милицию ДНР. Это были практически те же самые вооруженные силы.
Для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская народная республика, ни Донецкая народная республика не входили в состав Российской Федерации — это острая проблема. Есть один из пути признания их на территории РФ, а есть другой способ решения — выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации, — отметил Владимир Путин.
Президент сказал, что сейчас создана комиссия в ДНР и ЛНР. Около 22 тысяч человек уже подтвердили свои права.
Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российские войска постоянно улучшают положение на СВО.