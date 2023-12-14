В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Глава управления сообщил депутатам плановые расходы на 2024 год. Так, согласно статьям бюджета, на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на будущий год в городской казне заложено 606,3 миллиона рублей.
На эти средства будет проведен ремонт четырех автомобильных дорог протяженностью 10,9 километров. Предварительно — это улицы Красноармейская, Пархоменко, Краснознаменная и завершение ремонта на Черноисточинском шоссе, — пояснил Андрей Лебедев.
Также предусмотрены деньги на обеспечение сохранности и организацию дорожного движения в Нижнем Тагиле — 611,5 миллионов рублей.
В 2023 году в рамках велся ремонт на улицах Фрунзе, Тагилстроевской, а также на проспекте Мира, Южном подъезде, начались работы на Черноисточинском шоссе. Годом ранее отремонтировали 9 участков дорог протяженностью почти 15 км. Объем финансирования составил 608 млн рублей. Из них 110 млн рублей ушло на ремонт Ленинградского проспекта. Капремонт улицы Балакинская от Индустриальной до Перова стоил 77 млн рублей.