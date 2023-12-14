tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Четыре автодороги планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле в 2024 году по БКД

В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)

14 декабря 2023, 06:24
Фото: tagilcity.ru

Четыре автодороги планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле в 2024 году по БКД

В бюджете Нижнего Тагила на 2024 год заложены средства на ремонт четырех автомобильных дорог. Предварительный список улиц, участвующих в нацпроекте БКАД, озвучил на заседании постоянной комиссии в думе 12 декабря начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Глава управления сообщил депутатам плановые расходы на 2024 год. Так, согласно статьям бюджета, на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на будущий год в городской казне заложено 606,3 миллиона рублей.

На эти средства будет проведен ремонт четырех автомобильных дорог протяженностью 10,9 километров. Предварительно — это улицы Красноармейская, Пархоменко, Краснознаменная и завершение ремонта на Черноисточинском шоссе, — пояснил Андрей Лебедев.

Также предусмотрены деньги на обеспечение сохранности и организацию дорожного движения в Нижнем Тагиле — 611,5 миллионов рублей.

Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В 2023 году в рамках велся ремонт на улицах Фрунзе, Тагилстроевской, а также на проспекте Мира, Южном подъезде, начались работы на Черноисточинском шоссе. Годом ранее отремонтировали 9 участков дорог протяженностью почти 15 км. Объем финансирования составил 608 млн рублей. Из них 110 млн рублей ушло на ремонт Ленинградского проспекта. Капремонт улицы Балакинская от Индустриальной до Перова стоил 77 млн рублей.

Читайте также:
Думал, так безопаснее: смертельное ДТП с автобусом и новая концепция Нижнего ТагилаНа 4 миллиона больше: мэрия Нижнего Тагила получила допсредства на отлов собакНа 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Бюджет#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Федеральный бюджет#Областной бюджет#Администрация Нижнего Тагила#Нацпроект БКАД#Андрей Лебедев#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Вчера, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Вчера, 09:22
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Вчера, 07:06
И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области
Вчера, 10:40
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02