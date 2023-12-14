В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)

В 2023 году в рамках велся ремонт на улицах Фрунзе, Тагилстроевской, а также на проспекте Мира, Южном подъезде, начались работы на Черноисточинском шоссе. Годом ранее отремонтировали 9 участков дорог протяженностью почти 15 км. Объем финансирования составил 608 млн рублей. Из них 110 млн рублей ушло на ремонт Ленинградского проспекта. Капремонт улицы Балакинская от Индустриальной до Перова стоил 77 млн рублей.