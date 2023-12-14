В Екатеринбурге горит высоковольтная ЛЭП

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
О пожаре рассказали очевидцы, сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». По словам свидетелей событий, на месте работают спасатели.
В главном свердловском управлении МЧС отметили, что пожар произошел на улице 2-я Новосибирская, площадь воспламенения составила 20 квадратных метров. На тушение было потрачено 15 минут.
Ранее в Екатеринбурге загорелся подземный паркинг с дорогими авто. Сгорел Range Rover. очевидцы утверждают, что его сжег сам владелец.