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Линия электропередач загорелась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит высоковольтная ЛЭП

14 декабря 2023, 07:32
Фото: 1MI

Линия электропередач загорелась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге воспламенилась ЛЭП, которая расположена рядом с Солнечным микрорайоном.

О пожаре рассказали очевидцы, сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». По словам свидетелей событий, на месте работают спасатели.

В главном свердловском управлении МЧС отметили, что пожар произошел на улице 2-я Новосибирская, площадь воспламенения составила 20 квадратных метров. На тушение было потрачено 15 минут.

Ранее в Екатеринбурге загорелся подземный паркинг с дорогими авто. Сгорел Range Rover. очевидцы утверждают, что его сжег сам владелец.

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#Происшествия#Пожар#Спасатели#Лэп#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#Солнечный микрорайон
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