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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Супругов, обвиняемых в убийстве спящих, судят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей

14 декабря 2023, 13:28
Фото: 1MI

Супругов, обвиняемых в убийстве спящих, судят в Екатеринбурге

В Свердловском областном суде проходит судебный процесс над супругами, которые обвиняются в убийстве двух мужчин, которые ночевали в их квартире.

Как сообщает портал URA.RU, процесс закрыт от представителей СМИ. Теперь будет решаться вопрос об участии присяжных. Известно, что один из убитых был обвиняемого. Предполагается, что супруги решили совершить преступление из неприязни.

Само преступление произошло два года назад. Тогда супруги подожгли дверь собственной квартиры и убежали. Находившиеся в помещении люди погибли.

Ранее сообщалось, что в Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода.

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