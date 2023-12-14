В Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщает портал URA.RU, процесс закрыт от представителей СМИ. Теперь будет решаться вопрос об участии присяжных. Известно, что один из убитых был обвиняемого. Предполагается, что супруги решили совершить преступление из неприязни.
Само преступление произошло два года назад. Тогда супруги подожгли дверь собственной квартиры и убежали. Находившиеся в помещении люди погибли.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода.