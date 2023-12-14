В Екатеринбурге появится новая двухполосная дорога

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как сообщает портал 66.ru, движение на новой дороге в Екатеринбурге будет двусторонним. Сообщается, что в рамках реконструкции участка Московского тракта будет создан съезд на Объездную дорогу.
Ширина новой дороги составит 3 метра, а общая площадь будет около 9га.
Более того, до 2045 года, согласно генплану, в городе будет создано более 20 многоуровневых дорожных развязок.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги. В бюджете города на будущий год заложены средства на ремонт четырех автомобильных дорог, об этом сообщил руководитель управления городским хозяйством Андрей Лебедев.