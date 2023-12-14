В Екатеринбурге появится новая двухполосная дорога

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги. В бюджете города на будущий год заложены средства на ремонт четырех автомобильных дорог, об этом сообщил руководитель управления городским хозяйством Андрей Лебедев.