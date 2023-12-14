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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Екатеринбурге построят новую дорогу

В Екатеринбурге появится новая двухполосная дорога

14 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге построят новую дорогу

Длина новой дороги в Екатеринбурге составит почти 1,5 км.

Как сообщает портал 66.ru, движение на новой дороге в Екатеринбурге будет двусторонним. Сообщается, что в рамках реконструкции участка Московского тракта будет создан съезд на Объездную дорогу.

Ширина новой дороги составит 3 метра, а общая площадь будет около 9га.
Более того, до 2045 года, согласно генплану, в городе будет создано более 20 многоуровневых дорожных развязок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги. В бюджете города на будущий год заложены средства на ремонт четырех автомобильных дорог, об этом сообщил руководитель управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

4 автодороги отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
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#Ремонт дорог#Автодороги#Автодорога#Екатеринбург#Нацпроект#Перекрытие дорог#Камилла Булгакова
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