В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%

Отмечается, что огурцы стали расти в цене примерно с конца лета, отмечает портал E1. В августе их стоимость составляла примерно 90 рублей, однако именно с осени цены на свежие огурцы стали увеличиваться. Предполагается, что такая тенденция сохранится и во многих торговых точках стоимость огурцов может составить 700 рублей, как в прошлом году.