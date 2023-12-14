В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как отмечает статистика, за декабрь стоимость свежих огурцов увеличилась в среднем на 13%. Средняя стоимость за один килограмм огурцов составляет 158 рублей, хотя буквально месяц назад овощи можно было купить за 114 рублей.
Отмечается, что огурцы стали расти в цене примерно с конца лета, отмечает портал E1. В августе их стоимость составляла примерно 90 рублей, однако именно с осени цены на свежие огурцы стали увеличиваться. Предполагается, что такая тенденция сохранится и во многих торговых точках стоимость огурцов может составить 700 рублей, как в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге среди зимы появилась черешня.