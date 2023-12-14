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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Екатеринбурге резко подорожали огурцы

В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%

14 декабря 2023, 12:07
Фото: 1MI

В Екатеринбурге резко подорожали огурцы

В Свердловской области выросли цены на свежие огурцы.

Как отмечает статистика, за декабрь стоимость свежих огурцов увеличилась в среднем на 13%. Средняя стоимость за один килограмм огурцов составляет 158 рублей, хотя буквально месяц назад овощи можно было купить за 114 рублей.

Отмечается, что огурцы стали расти в цене примерно с конца лета, отмечает портал E1. В августе их стоимость составляла примерно 90 рублей, однако именно с осени цены на свежие огурцы стали увеличиваться. Предполагается, что такая тенденция сохранится и во многих торговых точках стоимость огурцов может составить 700 рублей, как в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге среди зимы появилась черешня.

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