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Водитель ВАЗ попал в больницу после ДТП с иномарками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в две иномарки

14 декабря 2023, 14:15
Фото: 1MI

Водитель ВАЗ попал в больницу после ДТП с иномарками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель автомобиля попал в аварию с двумя машинами.

13 декабря девушка, за рулем ВАЗ-2108, не смогла справиться с управлением и врезалась в автомобиль Mazda, а затем машину девушки отбросило в Mercedes.

По сообщению портала E1.RU, девушку госпитализировали в больницу. Предполагается, что ее автомобиль выбросило на встречку из-за выпирающего люка и жесткой колеи. По крайней мере, такой точки зрения придерживается ее супруг.

Вместе с тем водитель Mercedes считает, что девушка вела автомобиль на высокой скорости. Сам момент аварии зафиксирован камерой регистратора в Mazda. Сообщается, что на кадрах видео заметно, как машину начинает вести влево, а затем автомобиль выходит на встречное движение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, в Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Криминал#Массовое дтп#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
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