В Екатеринбурге водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в две иномарки

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
13 декабря девушка, за рулем ВАЗ-2108, не смогла справиться с управлением и врезалась в автомобиль Mazda, а затем машину девушки отбросило в Mercedes.
По сообщению портала E1.RU, девушку госпитализировали в больницу. Предполагается, что ее автомобиль выбросило на встречку из-за выпирающего люка и жесткой колеи. По крайней мере, такой точки зрения придерживается ее супруг.
Вместе с тем водитель Mercedes считает, что девушка вела автомобиль на высокой скорости. Сам момент аварии зафиксирован камерой регистратора в Mazda. Сообщается, что на кадрах видео заметно, как машину начинает вести влево, а затем автомобиль выходит на встречное движение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.
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