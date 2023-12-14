В Екатеринбурге водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в две иномарки

Вместе с тем водитель Mercedes считает, что девушка вела автомобиль на высокой скорости. Сам момент аварии зафиксирован камерой регистратора в Mazda. Сообщается, что на кадрах видео заметно, как машину начинает вести влево, а затем автомобиль выходит на встречное движение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.