В Екатеринбурге воры пытались обчистить мясной магазин. Но не вышло

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Двое мужчин разбили стекла магазина, зашли внутрь помещения, однако касса оказалась закрытой. Грабители не смогли ее открыть. Они пытались бить по кассе, чтобы она открылась, но этого не произошло, сообщает Telegram-канал E1.
В результате воры смогли забрать только печенье к чаю. Однако общий ущерб магазина, включая разрушенные стекла, составил 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жителю Верхней Салды вынесен приговор за кражу 16 плиток шоколада.