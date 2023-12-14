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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Екатеринбурге сорвалась кража в продуктовом магазине

В Екатеринбурге воры пытались обчистить мясной магазин. Но не вышло

14 декабря 2023, 11:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге сорвалась кража в продуктовом магазине

В Екатеринбурге двое мужчин попутались мясной магазин, однако у них не вышло.

Двое мужчин разбили стекла магазина, зашли внутрь помещения, однако касса оказалась закрытой. Грабители не смогли ее открыть. Они пытались бить по кассе, чтобы она открылась, но этого не произошло, сообщает Telegram-канал E1.

В результате воры смогли забрать только печенье к чаю. Однако общий ущерб магазина, включая разрушенные стекла, составил 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителю Верхней Салды вынесен приговор за кражу 16 плиток шоколада.

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