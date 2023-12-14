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Updated Сегодня, 22:35

В Екатеринбурге загорелся подземный паркинг с дорогими авто

В Екатеринбурге загорелся подземный паркинг с дорогими авто

13 декабря 2023, 22:30
Фото: ИА Ночные новости
Сгорел Range Rover, при этом, по словам очевидцев, водитель сжег его сам, пишет E1.ru.

Пожар возник в подземном паркинге на Куйбышева, 21, когда вдруг воспламенился автомобиль Range Rover. Один из очевидцев рассказал, что водитель машины «поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины». «В результате сам же себе тачку сжег», — сказал он.

Тушить пожар прибыли двадцать спасателей и несколько машин спецтехники. Возгорание ликвидировали быстро, эвакуация жителей не потребовалась. К этому моменту дорогой автомобиль превратился в груду расплавленного металла, весь паркинг затянул едким дымом.

Ранее сообщалось о пожаре в Нижнем Тагиле в доме по улице Геологов, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Пламя тушили два пожарных расчета и шесть пожарных. Дело передано в СУ СК.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка и двое взрослых пострадали во время пожара в Екатеринбурге. Один ребенок находится в реанимации под ИВЛ. Теперь семье негде жить.

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