В Екатеринбурге загорелся подземный паркинг с дорогими авто

Пожар возник в подземном паркинге на Куйбышева, 21, когда вдруг воспламенился автомобиль Range Rover. Один из очевидцев рассказал, что водитель машины «поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины». «В результате сам же себе тачку сжег», — сказал он.