В ГИБДД рассказали подробности о ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
По предварительным сведениям, водитель автобуса при развороте не представил преимущество в движении Kia Rio, который двигался прямо, и из-за этого случилось ДТП.
В итоге травмы получили водитель Kia и его 8-летний пассажир, сейчас им оказывается помощь врачей. В автобусе пассажиров на момент столкновения не было. Сейчас представители Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в две иномарки.