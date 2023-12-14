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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

8-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

В ГИБДД рассказали подробности о ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

14 декабря 2023, 15:55
Фото: 1MI

8-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выясняют причины дорожного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Тагиле.

По предварительным сведениям, водитель автобуса при развороте не представил преимущество в движении Kia Rio, который двигался прямо, и из-за этого случилось ДТП.

В итоге травмы получили водитель Kia и его 8-летний пассажир, сейчас им оказывается помощь врачей. В автобусе пассажиров на момент столкновения не было. Сейчас представители Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в две иномарки.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Автобус#Инспекция#18+#Камилла Булгакова
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