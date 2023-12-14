В ледовом городке Екатеринбурга возникли проблемы

Кроме того, строители скульптур говорят, что качество льда сильно испортилось, из-за всех перепадов, он стал слишком хрупким и может легко треснуть. Сейчас на ледовой площадке готовы только несколько горок. Елку будут ставить 18 декабря, а открытие городка запланировано за несколько дней до наступления Нового года.