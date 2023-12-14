В ледовом городке Екатеринбурга возникли проблемы

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Из-за погоды строители стали опаздывать по графику, а теперь из-за потепления лед стал рассыпаться, отмечает URA.RU.
Кроме того, строители скульптур говорят, что качество льда сильно испортилось, из-за всех перепадов, он стал слишком хрупким и может легко треснуть. Сейчас на ледовой площадке готовы только несколько горок. Елку будут ставить 18 декабря, а открытие городка запланировано за несколько дней до наступления Нового года.
Ранее сообщалось, что скульптуры изо льда разместили на курорте Сбера «Манжерок».