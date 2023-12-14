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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Строители ледового городка в Екатеринбурге столкнулись с проблемами

В ледовом городке Екатеринбурга возникли проблемы

14 декабря 2023, 10:09
Фото: 1MI

Строители ледового городка в Екатеринбурге столкнулись с проблемами

Сильный морозы атаковали Свердловский регион, но теперь они отступают и вносят свои поправки в строительство ледовых украшений Екатеринбурга.

Из-за погоды строители стали опаздывать по графику, а теперь из-за потепления лед стал рассыпаться, отмечает URA.RU.

Кроме того, строители скульптур говорят, что качество льда сильно испортилось, из-за всех перепадов, он стал слишком хрупким и может легко треснуть. Сейчас на ледовой площадке готовы только несколько горок. Елку будут ставить 18 декабря, а открытие городка запланировано за несколько дней до наступления Нового года.

Ранее сообщалось, что скульптуры изо льда разместили на курорте Сбера «Манжерок».

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#Погода#Ледовый городок#Горки#Снежные скульптуры#Морозы#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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