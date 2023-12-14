В Нижнем Тагиле награждены почетными знаками жители блокадного Ленинграда

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Мероприятие проходило в социальном центре Ленинского района, сообщили в пресс-службе администрации.
Мне выпала большая честь вручить эти медали тагильчанам, которые пережили страшные дни блокады, и даже будучи детьми стали примером мужества и стойкости. Мы гордимся вами! Счастья, огромного здоровья и заботы близких, — пожелал Владислав Пинаев.
Вячеслав Погудин отметил, что история каждого из жителей Ленинграда ценна по-своему. Это истории о героизме и силе народа.
Заместитель председателя горсовета жителей блокадного Ленинграда Анвер Мамин рассказал, что жил в осажденном городе.
Стал свидетелем победного салюта над Невой 27 января 1944 года и даже спустя 80 лет не забыл лиц ленинградцев, которые в тот долгожданный и радостный день не могли сдержать слез, вспоминая родных и друзей погибших под бомбежками и умерших от голода и холода, — сказал Анвер.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле проживают 13 жителей блокадного Ленинграда. Ветераны, которые не смогли прийти на встречу, получат медали на дому.
Напомним, ранее житель Свердловской области получил награду из рук президента РФ Владимира Путина.