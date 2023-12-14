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13 жителей блокадного Ленинграда награждены почетными знаками в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле награждены почетными знаками жители блокадного Ленинграда

14 декабря 2023, 07:20
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

13 жителей блокадного Ленинграда награждены почетными знаками в Нижнем Тагиле

Почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» вручены ветеранам в Нижнем Тагиле. В церемонии принимали участие глава города Владислав Пинаев, депутат ЗакСо Вячеслав Погудин и глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Мероприятие проходило в социальном центре Ленинского района, сообщили в пресс-службе администрации.

Мне выпала большая честь вручить эти медали тагильчанам, которые пережили страшные дни блокады, и даже будучи детьми стали примером мужества и стойкости. Мы гордимся вами! Счастья, огромного здоровья и заботы близких, — пожелал Владислав Пинаев.

Вячеслав Погудин отметил, что история каждого из жителей Ленинграда ценна по-своему. Это истории о героизме и силе народа.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Заместитель председателя горсовета жителей блокадного Ленинграда Анвер Мамин рассказал, что жил в осажденном городе.

Стал свидетелем победного салюта над Невой 27 января 1944 года и даже спустя 80 лет не забыл лиц ленинградцев, которые в тот долгожданный и радостный день не могли сдержать слез, вспоминая родных и друзей погибших под бомбежками и умерших от голода и холода, — сказал Анвер.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле проживают 13 жителей блокадного Ленинграда. Ветераны, которые не смогли прийти на встречу, получат медали на дому.

Напомним, ранее житель Свердловской области получил награду из рук президента РФ Владимира Путина.

#Общество#Нижний Тагил#Ветераны#Награждение#Медаль#Блокада#Ленинград#Ирина Кирилова
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