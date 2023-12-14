«В регионах есть чем гордиться»: Владимир Путин высказался об отечественных брендах

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Также он рассказал о своем коллеге — создателе бренда туристической одежды. С начала СВО их продажи взлетели за счет новой категории потребителей — военных и мобилизованных. Валерий спросил, можно ли создать в стране такую систему, чтобы бренды успешно развивались не только при определенном стечении обстоятельств.
Владимир Путин ответил, что даже тот конкурс, в котором участвовал Василий, проводился при поддержке государства. А в настоящий момент присутствие отечественных брендов в России увеличилось на 30%.
Но вы правы в том, что этот процесс нельзя останавливать и он должен иметь системный характер. В этой связи, к этой работе нужно привлечь не только федеральные структуры, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к своим коллегам: нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его более привлекательным для потребителя. А у нас в регионах есть чем гордиться, — сказал Владимир Путин.
Он отметил, что нужно обратить пристальное внимание на то, что производится в регионах и продвигать эти товары. В каждом регионе должна быть своя программа по поддержке отечественных брендов.