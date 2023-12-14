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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Владимир Путин заявил о важности популяризации отечественных брендов

«В регионах есть чем гордиться»: Владимир Путин высказался об отечественных брендах

14 декабря 2023, 13:02

Владимир Путин заявил о важности популяризации отечественных брендов

В рамках прямой линии вопрос Владимиру Путину задал Василий из Удмуртии. Он — создатель бренда одежды для взрослых. Недавно его бренд выиграл в престижном конкурсе, благодаря чему удалось увеличить товарооборот.

Также он рассказал о своем коллеге — создателе бренда туристической одежды. С начала СВО их продажи взлетели за счет новой категории потребителей — военных и мобилизованных. Валерий спросил, можно ли создать в стране такую систему, чтобы бренды успешно развивались не только при определенном стечении обстоятельств.

Владимир Путин ответил, что даже тот конкурс, в котором участвовал Василий, проводился при поддержке государства. А в настоящий момент присутствие отечественных брендов в России увеличилось на 30%.

Но вы правы в том, что этот процесс нельзя останавливать и он должен иметь системный характер. В этой связи, к этой работе нужно привлечь не только федеральные структуры, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к своим коллегам: нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его более привлекательным для потребителя. А у нас в регионах есть чем гордиться, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что нужно обратить пристальное внимание на то, что производится в регионах и продвигать эти товары. В каждом регионе должна быть своя программа по поддержке отечественных брендов.

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