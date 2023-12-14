«В регионах есть чем гордиться»: Владимир Путин высказался об отечественных брендах

Также он рассказал о своем коллеге — создателе бренда туристической одежды. С начала СВО их продажи взлетели за счет новой категории потребителей — военных и мобилизованных. Валерий спросил, можно ли создать в стране такую систему, чтобы бренды успешно развивались не только при определенном стечении обстоятельств.