Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По мнению свердловчанина, в регионе ведется активное благоустройство территорий, а больницам не достается должного внимания.
Они в полной разрухе. Нехватка оборудования, зарплата персонала оставляет желать лучшего. Большая часть ремонта — советского времени, разваливается на глазах. Мы не можем получить нормальную медицинскую помощь, просим обратить ваше внимание на эту проблему, — обратился житель поселка Рефтинский Свердловской области к президенту.
Свою речь россиянин подкрепил кадрами с местной больницы.
Владимир Путин, отвечая на вопрос, упомянул о действующей в России программе по развития первичного звена здравоохранения.
У нас существует программа первичного звена здравоохранения, средства туда направляются солидные. Одних автомобилей 14 тысяч передали. Строятся фельдшеро-акушерские пункты, обновляются. Наверное, этого недостаточно. Мы обязательно продлим — это будет частью новой президентской программы. Немало сделано, но, судя по тому, что мы видим — явно недостаточно. Мы проблему понимаем, неслучайно создали специальную программу, будем продолжать. Здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, что и прописано в программе. Туда уходит чуть больше половины всех средств, выделяемых по первичному звену здравоохранения. По конкретному объекту мы поработаем, — заявил Владимир Путин о ситуации о здравоохранение в регионах.
Во время пресс-конференции по поручению Евгения Куйвашева, в поселок Рфтинский срочно выехал министр здравоохранения Андрей Карлов.
Проблема здравоохранения объединяет в себе не только состояние больниц, но и зарплату медицинских работников. Она демотивирует специалистов оставаться в государственных медучреждениях и заставляет уходить в платную медицину.
Ранее другая свердловчанка адресовала главе государства вопрос на эту тему. Так, она пожаловалась, что в поселке городского типа Малышева в единственной больнице нет врачей: отсутствует эндокринолог, гинеколог, отоларинголог. Альтернатива — платная медицина — людей не устраивает.
Не у всех есть средства платить за прием по 1500 рублей. Если есть бесплатный, то запись через терапевта на полгода вперед. Прошу вас разобраться и найти врачей, — обратилась к Владимиру Путину свердловчанка Ирина в декабре 2023 года.
В Новоуральске ситуация похожа: после появления в городе нового руководства по медицине, стали увольняться врачи, санитары, а из поликлиник ушли терапевты и ряд других специалистов. Помимо этого в государственной поликлинике закрыты физиокабинеты, процедуры предлагают проходить платно.
Работать некому и людей лечить некому. Что нам делать? Как лечиться платно, если на это у жителей денег нет? Помогите! — пишет жительница Новоуральска в обращении к Владимиру Путину.
В руководстве на местах низкие зарплаты врачей отрицают. Не так давно глава Демидовской городской больница Сергей Овсянников в радиоэфире заявил о том, что врачи в городе имеют высокие зарплаты и могут позволить купить жилье и обеспечить себе достойный уровень жизни. Но как складывается высокая зарплата, Овсянников не пояснил. Дело в том, что зачастую медики получают значительные суммы за счет переработок, приводящих к выгоранию, а по факту оклад составляет 30-40 тысяч рублей. При этом по медучреждениям наблюдается недобор по специалистам: только в Демидовской городской больнице на момент публикации были открыты почти полсотни вакансий.
В этом же году на свою зарплату пожаловалась медицинская сестра из Верхней Пышмы Свердловской области: в ее расчетном листе было указано, что с надбавками она получает более 30 тысяч рублей, однако по факту после удержаний остается гораздо меньше. Главврач больницы заверил, что это не показательная ситуация.
В Верхней Салде, соседствующей с Нижним Тагилом, также имеется дефицит врачей. Из-за этого горожанам приходится ездить в Екатеринбург и в Нижний Тагил. Проблема сочетается с разрушающимся зданием местной больницы. Жители разводят руками: «Видимо, не приглашают молодых к нам».
На недавней пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйшваев, которому задали вопрос о ситуации с закрытым инфекционным детским отделением в Невьянске, также высказался о проблеме. Он уверен, что глава города не предпринимает должных мер по привлечению специалистов в местную больницу. Соседствующий с Невьянском Кировград, в свою очередь, наоборот, делает все, чтобы врачи переезжали к ним в город: например, предоставляет жилье. «Под лежачий камень вода не течет», — заявил Куйвашев о ситуации с привлечением медиков.