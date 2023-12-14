Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке

В руководстве на местах низкие зарплаты врачей отрицают. Не так давно глава Демидовской городской больница Сергей Овсянников в радиоэфире заявил о том, что врачи в городе имеют высокие зарплаты и могут позволить купить жилье и обеспечить себе достойный уровень жизни. Но как складывается высокая зарплата, Овсянников не пояснил. Дело в том, что зачастую медики получают значительные суммы за счет переработок, приводящих к выгоранию, а по факту оклад составляет 30-40 тысяч рублей. При этом по медучреждениям наблюдается недобор по специалистам: только в Демидовской городской больнице на момент публикации были открыты почти полсотни вакансий.