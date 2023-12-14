Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Пенсионерка от лица всех пожилых граждан страны пожаловалась на повышение цен на важные продукты. Владимир Путин, в первую очередь, отметил, что министр сельского хозяйства совсем недавно характеризовал ситуацию с яйцами благоприятно. Тем не менее, рост составил на 40%, отметил глава государства.
Спрос увеличился, был относительно дешевый белок, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме, нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭС. Ситуация вне всякого сомнения будет улучшаться. Сожалею на этот счет, сбой в работе правительства. Мне кажется, вовремя не открыли импорт пошире. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена, — пояснил Владимир Путин.