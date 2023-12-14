Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца

Пенсионерка от лица всех пожилых граждан страны пожаловалась на повышение цен на важные продукты. Владимир Путин, в первую очередь, отметил, что министр сельского хозяйства совсем недавно характеризовал ситуацию с яйцами благоприятно. Тем не менее, рост составил на 40%, отметил глава государства.