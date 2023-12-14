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Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца

Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца

14 декабря 2023, 11:14
Фото: 1MI
«Пожалейте пенсионеров» — с такими словами обратилась в главе государства пенсионерка, жалуясь на рост цен на яйца и куриную продукцию. Владимир Путин пообещал привести цены в норму.

Пенсионерка от лица всех пожилых граждан страны пожаловалась на повышение цен на важные продукты. Владимир Путин, в первую очередь, отметил, что министр сельского хозяйства совсем недавно характеризовал ситуацию с яйцами благоприятно. Тем не менее, рост составил на 40%, отметил глава государства.

Спрос увеличился, был относительно дешевый белок, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме, нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭС. Ситуация вне всякого сомнения будет улучшаться. Сожалею на этот счет, сбой в работе правительства. Мне кажется, вовремя не открыли импорт пошире. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена, — пояснил Владимир Путин.
И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области
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