Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Цели и задачи СВО, по словам Путина, остаются неизменными с ее начала — денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус.
Что происходит с точки зрения денацификации? В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, они не соглашались с тем, что денацификация. Они говорят о том, что никакой фашизации нет. Ну, как же нет, когда известный не просто как националист, а нацист, Бандера возведен в ранг национального героя? — отметил Владимир Путин.
В связи с этим, по словам главы государства, вопрос денацификации остается актуальным, как и вопрос демилитаризации.
Не хотят договариваться, тогда мы вынуждены принять другие меры, в том числе и военные. Сегодня Украина практически ничего не производит. Все привозят «на халяву». Но эта халява может и закончится. Конечно, им сегодня Запад дает все, что обещает. Только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, почти 2300 бронемашин. Вот это и есть демилитаризация. Или мы о ней договоримся и согласуем параметры, или решим силовым путем, — сообщил глава государства.