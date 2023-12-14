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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Владимир Путин рассказал о целях и итогах СВО

Владимир Путин рассказал о целях и итогах СВО

14 декабря 2023, 10:04
Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путина было задано большое количество про цели и итоги специальной военной операции. Глава государства ответил на основные из них.

Цели и задачи СВО, по словам Путина, остаются неизменными с ее начала — денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус.

Что происходит с точки зрения денацификации? В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, они не соглашались с тем, что денацификация. Они говорят о том, что никакой фашизации нет. Ну, как же нет, когда известный не просто как националист, а нацист, Бандера возведен в ранг национального героя? — отметил Владимир Путин.

В связи с этим, по словам главы государства, вопрос денацификации остается актуальным, как и вопрос демилитаризации.

Не хотят договариваться, тогда мы вынуждены принять другие меры, в том числе и военные. Сегодня Украина практически ничего не производит. Все привозят «на халяву». Но эта халява может и закончится. Конечно, им сегодня Запад дает все, что обещает. Только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, почти 2300 бронемашин. Вот это и есть демилитаризация. Или мы о ней договоримся и согласуем параметры, или решим силовым путем, — сообщил глава государства.
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