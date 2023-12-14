Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Владимир Путин высказался о патриотическом воспитании. Возможность создания военно-патриотической структуры для молодежи — такое предложение внес автор вопроса из Новосибирской области.
Воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хороше смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать. Свыше тысячи товарищей по оружию уже работают в школах. Одно дело — прочитать в книжке, другое — узнать из личного опыта, — отметил глава государства.