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Владимир Путин высказался о патриотическом воспитании

14 декабря 2023, 09:48

Владимир Путин высказался о патриотическом воспитании. Возможность создания военно-патриотической структуры для молодежи — такое предложение внес автор вопроса из Новосибирской области.

Воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хороше смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать. Свыше тысячи товарищей по оружию уже работают в школах. Одно дело — прочитать в книжке, другое — узнать из личного опыта, — отметил глава государства.
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