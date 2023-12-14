Владимиру Путину задали вопрос про вторую волну мобилизации. Он заявил, что ребята воюют хорошо. Сейчас идет кампания по привлечению контрактников. Планировалось к концу года набрать больше 400 тысяч человек. По данным на вечер 13 декабря, уже набрано 486 тысяч человек. И это количество еще не предел. Ежедневно по стране заключается примерно 1,5 тысячи контрактов.