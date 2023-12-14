tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Владимиру Путину задали вопрос про вторую волну мобилизации

14 декабря 2023, 09:23

Владимиру Путину задали вопрос про вторую волну мобилизации. Он заявил, что ребята воюют хорошо. Сейчас идет кампания по привлечению контрактников. Планировалось к концу года набрать больше 400 тысяч человек. По данным на вечер 13 декабря, уже набрано 486 тысяч человек. И это количество еще не предел. Ежедневно по стране заключается примерно 1,5 тысячи контрактов.

Зачем нам мобилизация? Сегодня никакой необходимости в этом нет, — заявил Путин.
#Ирина Кирилова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02