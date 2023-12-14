Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Вопрос Владимиру Путину задали прямо с фронта. Мужчины находятся под Донецком и почти два года на СВО. Они заявили, что «победа наша уже видна». Они предложили создать для молодежи военно-патриотическую структуру.
Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это очень правильно воспитание детей в духе патриотизма очень важно и мы уже начинаем это делать, — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что эту работу планируется расширять.