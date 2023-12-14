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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Вопрос Владимиру Путину задали прямо с фронта

14 декабря 2023, 09:30

Вопрос Владимиру Путину задали прямо с фронта. Мужчины находятся под Донецком и почти два года на СВО. Они заявили, что «победа наша уже видна». Они предложили создать для молодежи военно-патриотическую структуру.

Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это очень правильно воспитание детей в духе патриотизма очень важно и мы уже начинаем это делать, — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что эту работу планируется расширять.

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