Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур

Сейчас, как передает пресс-служба администрации города, создано положение о проведении симпозиума ледовой скульптуры «Нижний Тагил от А до Я». Известно, что фестиваль приурочен к предстоящему Новому году. Скульптуры начнут создавать в ближайшие дни.