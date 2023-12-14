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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Нижнем Тагиле впервые пройдет уникальный праздник ледовых фигур

Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур

14 декабря 2023, 14:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле впервые пройдет уникальный праздник ледовых фигур

В первый раз в Нижнем Тагиле будет проведен симпозиум ледяных фигур, созданных местными умельцами.

Представители различных художественных объединений обратились к мэру Нижнего Тагила с предложением провести мероприятие по формированию ландшафтной скульптуры в городе.

Сейчас, как передает пресс-служба администрации города, создано положение о проведении симпозиума ледовой скульптуры «Нижний Тагил от А до Я». Известно, что фестиваль приурочен к предстоящему Новому году. Скульптуры начнут создавать в ближайшие дни.

Как отмечает глава города Владислав Пинаев, тагильские умельцы многократно были призерами многих конкурсов в области ледяного искусства. И в текущем году их умения можно будет увидеть в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что в ледовом городке Екатеринбурга возникли проблемы.

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