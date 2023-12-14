Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Представители различных художественных объединений обратились к мэру Нижнего Тагила с предложением провести мероприятие по формированию ландшафтной скульптуры в городе.
Сейчас, как передает пресс-служба администрации города, создано положение о проведении симпозиума ледовой скульптуры «Нижний Тагил от А до Я». Известно, что фестиваль приурочен к предстоящему Новому году. Скульптуры начнут создавать в ближайшие дни.
Как отмечает глава города Владислав Пинаев, тагильские умельцы многократно были призерами многих конкурсов в области ледяного искусства. И в текущем году их умения можно будет увидеть в Нижнем Тагиле.
Ранее сообщалось, что в ледовом городке Екатеринбурга возникли проблемы.