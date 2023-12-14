Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном

При проезде под компенсатором теплотрассы габаритный автомобиль снес коммуникации. По фотографиям, сделанным на месте аварии, видны поврежденные опорные конструкции и сами трубопроводы с теплоизоляцией. Судя по модели машины, в ДТП угодил манипулятор для погрузки крупногабаритного мусора. Инцидент случился 14 декабря в 17 часов.