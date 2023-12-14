Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
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Updated Сегодня, 17:48
При проезде под компенсатором теплотрассы габаритный автомобиль снес коммуникации. По фотографиям, сделанным на месте аварии, видны поврежденные опорные конструкции и сами трубопроводы с теплоизоляцией. Судя по модели машины, в ДТП угодил манипулятор для погрузки крупногабаритного мусора. Инцидент случился 14 декабря в 17 часов.
На участке трубы, пролегающей над дорогой, висел дорожный знак 3.13 "Ограничение высоты". Неизвестно, соответствовали ли габариты автомобиля требованиям запрещающего знака.
Из-за ДТП аварийно приостановлено теплоснабжение в 72 домах поселка. Устранением последствий занимаются коммунальщики района. Прокуратура города инициировала служебную проверку по данному факту.
Ранее в ДТП на Тюменской трассе Камышловского района с участием грузовика погиб 35-летний водитель.