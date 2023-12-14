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72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в поселке Таежный

Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном

14 декабря 2023, 17:46
Фото: Прокуратура Свердловской области

72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в поселке Таежный

Грузовой автомобиль угодил в ДТП, повредив компенсатор теплотрассы, и ставил без тепла жителей 72 домов поселка Таежный в ЗАТО Лесной.

При проезде под компенсатором теплотрассы габаритный автомобиль снес коммуникации. По фотографиям, сделанным на месте аварии, видны поврежденные опорные конструкции и сами трубопроводы с теплоизоляцией. Судя по модели машины, в ДТП угодил манипулятор для погрузки крупногабаритного мусора. Инцидент случился 14 декабря в 17 часов.

На участке трубы, пролегающей над дорогой, висел дорожный знак 3.13 "Ограничение высоты". Неизвестно, соответствовали ли габариты автомобиля требованиям запрещающего знака.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Из-за ДТП аварийно приостановлено теплоснабжение в 72 домах поселка. Устранением последствий занимаются коммунальщики района. Прокуратура города инициировала служебную проверку по данному факту.

Ранее в ДТП на Тюменской трассе Камышловского района с участием грузовика погиб 35-летний водитель.

Под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб
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