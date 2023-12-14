Ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Вскоре настанет новогодняя ночь, когда все мечтают и верят, что их заветные желания обязательно сбудутся. Ясновидящая Инна Мишина поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами по подготовке к этому главному празднику.
Перед новым годом очистите свой дом от негативной энергии. Избавьтесь от ненужных вещей и проведите ритуальное очищение с использованием ароматических трав. Повесьте на елку золотой ключик, символизирующий процветание и удачу.
В новогоднюю ночь наденьте украшения с камнями, которые привлекают Дракона. Например, яшма для мудрости, черный агат для успеха, зеленый нефрит для укрепления веры, золотой пирит для богатства и малахит для привлечения любви. Также положите под елку кошелек с монетами и крупными купюрами.
Загадывайте желания правильно. Напишите свое желание на листке бумаги и перевяжите его красной лентой. Прикрепите бумажку к ветке елки и ждите, пока ваше желание сбудется.
Перед праздником откройте окна и двери на несколько минут, чтобы выгнать старое и привлечь новое и волшебное.