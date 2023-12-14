Ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви

В новогоднюю ночь наденьте украшения с камнями, которые привлекают Дракона. Например, яшма для мудрости, черный агат для успеха, зеленый нефрит для укрепления веры, золотой пирит для богатства и малахит для привлечения любви. Также положите под елку кошелек с монетами и крупными купюрами.