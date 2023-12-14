tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви

Ясновидящая раскрыла новогодний секрет привлечения любви

14 декабря 2023, 14:21
Фото: Midjourney
Как подготовиться к главному празднику года и загадать правильные желания, которые исполнятся, рассказала Инна Мишина.

Вскоре настанет новогодняя ночь, когда все мечтают и верят, что их заветные желания обязательно сбудутся. Ясновидящая Инна Мишина поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами по подготовке к этому главному празднику.

Перед новым годом очистите свой дом от негативной энергии. Избавьтесь от ненужных вещей и проведите ритуальное очищение с использованием ароматических трав. Повесьте на елку золотой ключик, символизирующий процветание и удачу.

В новогоднюю ночь наденьте украшения с камнями, которые привлекают Дракона. Например, яшма для мудрости, черный агат для успеха, зеленый нефрит для укрепления веры, золотой пирит для богатства и малахит для привлечения любви. Также положите под елку кошелек с монетами и крупными купюрами.

Загадывайте желания правильно. Напишите свое желание на листке бумаги и перевяжите его красной лентой. Прикрепите бумажку к ветке елки и ждите, пока ваше желание сбудется.

Перед праздником откройте окна и двери на несколько минут, чтобы выгнать старое и привлечь новое и волшебное.

Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02