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В Екатеринбурге в магазинах опустели полки с самыми дешевыми яйцами

Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами

14 декабря 2023, 03:41
Фото: Е1

В Екатеринбурге в магазинах опустели полки с самыми дешевыми яйцами

В екатеринбургских магазинах отмечается опустение полок, на которых обычно лежат яйца. Такое явление замечено в «Кировских», который оставил цены на продукт от 79,99 рубля.

По словам одной из жительниц города, она зашла в «Кировский» на Космонавтов, 48. Оказалось, что яиц там нет. Она отметила, что люди специально идут за яйцами, а в результате уходят с пустыми корзинками.

Еще один житель города отметил, что в этих магазинах самые низкие цены во всем городе, а потому за яйцами все идут к ним. Однако, в магазине на ЖБИ, на полках остались только перепелиные яйца, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно о том, что яйца в Свердловской области с начала года подорожали на 32%. Это по данным свердловскстата. Ценники на яйца в магазинах Нижнего Тагила на данный момент достигают 130-150 рублей и выше.

#Экономика#Цены#Магазин#Яйца#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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