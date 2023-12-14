Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
По словам одной из жительниц города, она зашла в «Кировский» на Космонавтов, 48. Оказалось, что яиц там нет. Она отметила, что люди специально идут за яйцами, а в результате уходят с пустыми корзинками.
Еще один житель города отметил, что в этих магазинах самые низкие цены во всем городе, а потому за яйцами все идут к ним. Однако, в магазине на ЖБИ, на полках остались только перепелиные яйца, пишет Е1.
Напомним, ранее стало известно о том, что яйца в Свердловской области с начала года подорожали на 32%. Это по данным свердловскстата. Ценники на яйца в магазинах Нижнего Тагила на данный момент достигают 130-150 рублей и выше.