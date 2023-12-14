Жительница Екатеринбурга отдала мужчине с сайта знакомств полмиллиона

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Подозреваемому 33 года. Установлено, что он был частым гостем сайтов знакомств, где мог представляться разными именами, сообщили в полиции.
К стражам порядка с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что представившийся ей именем Сергей мужчина с сайта знакомств завладел ее деньгами. Она передала ему 475 тысяч рублей для приобретения авто для нее.
Дело в том, что женщина, став общаться с новым другом в соцсетях, попросила его помочь ей в продаже своей машины и купить на эти деньги новую машину.
Сергей согласился, через два дня машина была продана через сайт объявлений. На карту женщины пришли полмиллиона рублей.
В этот же день она встретилась со своим приятелем Сергеем и отдала ему 475 тысяч для покупки нового Hyundai Solaris. Однако машину ей он не купил, а сбежал.
Мужчину нашли и задержали. Известно, что он безработный и ранее судимый за растрату, грабеж, мошенничества и другие преступления. Сам он из города Барнаула. На допросе он рассказал, что деньги уже потратил.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество, мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Всех тех, кто тоже пострадал от действий Сергея, просят позвонить по телефону +7(343)356-42-15.
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