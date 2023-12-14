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Жертв предполагаемого альфонса ищут в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга отдала мужчине с сайта знакомств полмиллиона

14 декабря 2023, 06:44
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Жертв предполагаемого альфонса ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут жертв предполагаемого альфонса. От него пострадала как минимум одна женщина, которая отдала ему почти полмиллиона рублей.

Подозреваемому 33 года. Установлено, что он был частым гостем сайтов знакомств, где мог представляться разными именами, сообщили в полиции.

К стражам порядка с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что представившийся ей именем Сергей мужчина с сайта знакомств завладел ее деньгами. Она передала ему 475 тысяч рублей для приобретения авто для нее.

Дело в том, что женщина, став общаться с новым другом в соцсетях, попросила его помочь ей в продаже своей машины и купить на эти деньги новую машину.

Сергей согласился, через два дня машина была продана через сайт объявлений. На карту женщины пришли полмиллиона рублей.

В этот же день она встретилась со своим приятелем Сергеем и отдала ему 475 тысяч для покупки нового Hyundai Solaris. Однако машину ей он не купил, а сбежал.

Мужчину нашли и задержали. Известно, что он безработный и ранее судимый за растрату, грабеж, мошенничества и другие преступления. Сам он из города Барнаула. На допросе он рассказал, что деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Всех тех, кто тоже пострадал от действий Сергея, просят позвонить по телефону +7(343)356-42-15.

Ранее в Екатеринбурге искали жертв предполагаемого альфонса, которому 22 года.

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#Криминал#Мошенничество#Автомобиль#Знакомства#Екатеринбург#Альфонс#Дарья Сорокина#Потеря денег#Покупка машины
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