6 лет колонии за пьяное ДТП: суд вынес приговор водителю в Верхнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Инцидент произошел в марте 2023 года. Водитель транспортного средства, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался на личном автомобиле в темное время суток. При передвижении допустил съезд на прилегающую обочину встречной полосы, где совершил наезд на пешехода. В результате пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.
Следствием установлен факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и с превышением установленной правилами предельно допустимой скорости.
Решение по делу вынес Кировградский городской суд после детального рассмотрения доказательств, представленных обвинением. Виновник ДТП будет отправлен в колонию на шесть лет с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.
Семье пострадавших суд обязал произвести компенсационную выплату суммой свыше 2,4 млн рублей.
Подсудимый вину признал. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы, в одном из своих интервью в качестве причин ДТП на дорогах назвал глупость и неосторожность.