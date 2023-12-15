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Городской суд Вернего Тагила определил меру наказания виновнику смертельного ДТП

6 лет колонии за пьяное ДТП: суд вынес приговор водителю в Верхнем Тагиле

15 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI

Городской суд Вернего Тагила определил меру наказания виновнику смертельного ДТП

Шесть лет колонии с лишением права управления транспортными средствами на три года — так звучит приговор Кировградского городского суда города Верхний Тагил.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Водитель транспортного средства, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался на личном автомобиле в темное время суток. При передвижении допустил съезд на прилегающую обочину встречной полосы, где совершил наезд на пешехода. В результате пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

Следствием установлен факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и с превышением установленной правилами предельно допустимой скорости.

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Решение по делу вынес Кировградский городской суд после детального рассмотрения доказательств, представленных обвинением. Виновник ДТП будет отправлен в колонию на шесть лет с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

Семье пострадавших суд обязал произвести компенсационную выплату суммой свыше 2,4 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы, в одном из своих интервью в качестве причин ДТП на дорогах назвал глупость и неосторожность.

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