6 лет колонии за пьяное ДТП: суд вынес приговор водителю в Верхнем Тагиле

Инцидент произошел в марте 2023 года. Водитель транспортного средства, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался на личном автомобиле в темное время суток. При передвижении допустил съезд на прилегающую обочину встречной полосы, где совершил наезд на пешехода. В результате пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.