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Старинные елочные игрушки выставили на торги за миллион в Екатеринбурге

Антикварные елочные игрушки в Екатеринбурге продаются за миллион рублей

15 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

Старинные елочные игрушки выставили на торги за миллион в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продаются елочные игрушки 1930-1960-х годов, а также дореволюционные. Их стоимость составляет миллион рублей.

В объявлении указано, что состояние продаваемой коллекции — 95%. Материалы игрушек — стекло, картон, папье-маше, проволока, фольга. Антикварный товар продается целиком. Игрушки продают на популярном сайте объявлений.

Фото: Ура.ру/Сайт Avito

Кроме того, на сайте также выставлены на продажу старинные украшения в виде Чиполлино и Красной шапочки, которые стоят 500 тысяч и 350 тысяч рублей.

Напомним, 5 декабря 2023 года в Екатеринбурге в интернете выставили на продажу оригинал письма Лили Брик поэту Владимиру Маяковскому. Стоимость послания составляет 10 миллионов рублей.

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