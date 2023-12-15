Антикварные елочные игрушки в Екатеринбурге продаются за миллион рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В объявлении указано, что состояние продаваемой коллекции — 95%. Материалы игрушек — стекло, картон, папье-маше, проволока, фольга. Антикварный товар продается целиком. Игрушки продают на популярном сайте объявлений.
Кроме того, на сайте также выставлены на продажу старинные украшения в виде Чиполлино и Красной шапочки, которые стоят 500 тысяч и 350 тысяч рублей.
Напомним, 5 декабря 2023 года в Екатеринбурге в интернете выставили на продажу оригинал письма Лили Брик поэту Владимиру Маяковскому. Стоимость послания составляет 10 миллионов рублей.