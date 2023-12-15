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Updated Сегодня, 10:57

В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали за утерю путевых листов

Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов

15 декабря 2023, 10:55
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали за утерю путевых листов

По пять тысяч рублей штрафа получили перевозчики Нижнего Тагила ООО «Техноком», ООО «Фирма ТАС» и ООО «Объединение Союз-НТ», так как не смогли предоставить СЗГХ все путевые листы за 2022 год.

В начале сентября в адрес каждого перевозчика были направлены запросы с требованием предоставления путевых листов за 2002 год в рамках контроля соблюдения условий контрактов. Ни одна из компаний не смогла этого сделать в полном объеме.

Так, в «Технокоме» пояснили, что часть документов была утрачена в связи в переездом офиса, а в «Фирме ТАС» — потому что их затопило из-за коммунальной аварии (но не смогли предоставить доказательства этого, а также описи утраченных путевых листов). В «Союз-НТ» в ответ на запрос также предоставили лишь часть необходимых документов, не указав причину их отсутствия, выяснила редакция TagilCity.ru.

Все перевозчики не смогли обеспечить сохранность путевых листов, а это является нарушением условий контракта. В связи с этим компании получили претензии и должны заплатить по пять тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее ООО «Техноком» из Нижнего Тагила после проверки обязали установить в автобусах камеры видеонаблюдения и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

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