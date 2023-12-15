Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В начале сентября в адрес каждого перевозчика были направлены запросы с требованием предоставления путевых листов за 2002 год в рамках контроля соблюдения условий контрактов. Ни одна из компаний не смогла этого сделать в полном объеме.
Так, в «Технокоме» пояснили, что часть документов была утрачена в связи в переездом офиса, а в «Фирме ТАС» — потому что их затопило из-за коммунальной аварии (но не смогли предоставить доказательства этого, а также описи утраченных путевых листов). В «Союз-НТ» в ответ на запрос также предоставили лишь часть необходимых документов, не указав причину их отсутствия, выяснила редакция TagilCity.ru.
Все перевозчики не смогли обеспечить сохранность путевых листов, а это является нарушением условий контракта. В связи с этим компании получили претензии и должны заплатить по пять тысяч рублей штрафа.
Напомним, ранее ООО «Техноком» из Нижнего Тагила после проверки обязали установить в автобусах камеры видеонаблюдения и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».