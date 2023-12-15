Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов

Так, в «Технокоме» пояснили, что часть документов была утрачена в связи в переездом офиса, а в «Фирме ТАС» — потому что их затопило из-за коммунальной аварии (но не смогли предоставить доказательства этого, а также описи утраченных путевых листов). В «Союз-НТ» в ответ на запрос также предоставили лишь часть необходимых документов, не указав причину их отсутствия, выяснила редакция TagilCity.ru.