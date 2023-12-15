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Иномарка Chevrolet врезалась в грузовик в Екатеринбурге

Автомобиль Chevrolet раздавило после столкновения с грузовиком в Екатеринбурге

15 декабря 2023, 04:04
Фото: ИА «Ночные новости»

Иномарка Chevrolet врезалась в грузовик в Екатеринбурге

В Екатеринбурге случилось столкновение между автомобилем Chevrolet Lanos и грузовиком. ДТП произошло на затяжном повороте на Полевской тракт 15 декабря 2023 года.

Водитель, сидевший за рулем транспортного средства, в какой-то момент выехал на встречку, так как не справился с управлением, где столкнулся с грузовиком.

Фото: ИА «Ночные новости»

В результате аварии пострадал молодой человек, управлявший иномаркой. Его отвезли в больницу. Екатеринбуржцу диагностировали переломы левого бедра и голени, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, 13 декабря 2023 года в Екатеринбурге девушка, управлявшая машиной ВАЗ, влетела в две иномарки. По словам водителя одного из автомобилей, в которые врезалась горожанка, она ехала на высокой скорости. Сейчас устанавливаются подробности ЧП.

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