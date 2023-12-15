Автомобиль Chevrolet раздавило после столкновения с грузовиком в Екатеринбурге

Напомним, 13 декабря 2023 года в Екатеринбурге девушка, управлявшая машиной ВАЗ, влетела в две иномарки. По словам водителя одного из автомобилей, в которые врезалась горожанка, она ехала на высокой скорости. Сейчас устанавливаются подробности ЧП.