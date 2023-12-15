Автомобиль Chevrolet раздавило после столкновения с грузовиком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Водитель, сидевший за рулем транспортного средства, в какой-то момент выехал на встречку, так как не справился с управлением, где столкнулся с грузовиком.
В результате аварии пострадал молодой человек, управлявший иномаркой. Его отвезли в больницу. Екатеринбуржцу диагностировали переломы левого бедра и голени, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, 13 декабря 2023 года в Екатеринбурге девушка, управлявшая машиной ВАЗ, влетела в две иномарки. По словам водителя одного из автомобилей, в которые врезалась горожанка, она ехала на высокой скорости. Сейчас устанавливаются подробности ЧП.