Для смертельно больных в Свердловской области выделяют 140 млн рублей

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Сейчас в регионе примерно 450 койко-мест для граждан со смертельными диагнозами, а также почти 60 коек для детей. Главным в уходе за такими пациентами является облегчение их участи с помощью обезболивающих. Причем лекарства могут быть предоставлены как на дому, так и в больнице.
Как передает департамент информполитики региона, медперсонал проходит подготовку для оказания помощи больным. Уже обучено более 600 волонтеров для оказания паллиативной помощи. Бригады выезжают по домам. Также есть специальные кабинеты паллиативной помощи в медучреждениях региона.
Ранее сообщалось, что Куйвашев дал поручения по обновлению больницы в Рефтинском.