Для смертельно больных в Свердловской области выделяют 140 млн рублей

Сейчас в регионе примерно 450 койко-мест для граждан со смертельными диагнозами, а также почти 60 коек для детей. Главным в уходе за такими пациентами является облегчение их участи с помощью обезболивающих. Причем лекарства могут быть предоставлены как на дому, так и в больнице.