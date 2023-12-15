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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Власти Свердловской области выделят 140 млн на уколы смертельно больным

Для смертельно больных в Свердловской области выделяют 140 млн рублей

15 декабря 2023, 16:18
Фото: Midjourney

Власти Свердловской области выделят 140 млн на уколы смертельно больным

В Свердловской области утверждено выделение денежных средств в размере 140 млн рублей для организации паллиативной помощи больным.

Сейчас в регионе примерно 450 койко-мест для граждан со смертельными диагнозами, а также почти 60 коек для детей. Главным в уходе за такими пациентами является облегчение их участи с помощью обезболивающих. Причем лекарства могут быть предоставлены как на дому, так и в больнице.

Как передает департамент информполитики региона, медперсонал проходит подготовку для оказания помощи больным. Уже обучено более 600 волонтеров для оказания паллиативной помощи. Бригады выезжают по домам. Также есть специальные кабинеты паллиативной помощи в медучреждениях региона.

Ранее сообщалось, что Куйвашев дал поручения по обновлению больницы в Рефтинском.

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#Общество#Медицина#Врач#Онкология#Медицинский центр#Медицинская помощь#Камилла Булгакова
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